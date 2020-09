Homem invade Centro de Idosos e acaba preso pela GM

No início da manhã de sábado, 12 de setembro, a central da Guarda Municipal de Araucária recebeu um chamado via central, dando conta de que o alarme do Centro de Idoso, localizado na rua Nossa Senhora dos Remédios, no bairro Fazenda Velha, estava disparado. De imediato uma viatura foi até o local e constatou que a porta da lavanderia estava com o vidro estourado.

Em vistoria ao prédio, a equipe conseguiu encontrar e prender um homem, que tentava praticar um furto no local. Ele disse que estourou a porta com o cotovelo, mas que não havia furtado nada. O indivíduo foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade de plantão.