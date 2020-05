Homem morre atropelado na Rodovia do Xisto

Um homem aparentando a idade de 35 anos foi encontrado em óbito pela Polícia Rodoviária Federal na altura do Km 156 da Rodovia do Xisto na noite de quinta-feira, 21 de maio.

A princípio, a PRF estava fazendo um patrulhamento pela região quando próximo a ponte do Rio Iguaçu observaram o homem caído às margens da pista, já em óbito e com um ferimento no crânio, causado muito possivelmente quando foi atropelado.

A PRF fez o isolamento do local e acionou os órgãos competentes. O veículo que teria se chocado contra a vítima não foi localizado.

Foto: Marco Charneski