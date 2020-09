Homem que ameaçou a companheira e a filha menor com uma faca foi preso pela GM

Foto: divulgação

Guarda Municipal de Araucária foi chamada para atender uma situação de violência doméstica na tarde deste domingo, 20 de setembro, na rua Purus, no bairro Iguaçu. No local a equipe foi atendida pelo suposto agressor, que relatou não haver nada de anormal. Indagado sobre o paradeiro da companheira, ele disse que ela estava na casa da vizinha, que mora no mesmo terreno de sua residência. Os GMs insistiram em manter contato com a suposta vítima e depois de muita conversa, o homem abriu o portão e franqueou a entrada da equipe no terreno.

Já na casa da vizinha, a equipe encontrou a vítima escondida no banheiro, juntamente com a filha, de apenas 4 anos. Ela relatou ter sido agredida na noite anterior e que no momento da chegada da equipe, o agressor, armado com uma faca, ameaçava invadir a casa da vizinha. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.