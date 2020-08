Homem que atirava a esmo se envolve em confronto com a GMA

Por volta das 22 horas desta sexta-feira, 7 de agosto, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma situação no final da rua dos Ipês, no jardim Tupy, bairro Campina da Barra, onde um homem fazia disparos a esmo, nos fundos do estádio de futebol. Segundo o segurança do local, o suspeito chegou com uma motocicleta de cor preta e, do nada, teria começado a efetuar disparos de arma de fogo. Quando a primeira equipe chegou e tentou a abordagem, o homem não teria acatado e disparou contra os GMs, que revidaram e acabaram atingindo-o.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 32, com quatro munições vazias. O Siate e o Samu, juntamente com um profissional médico, fizeram os primeiros atendimentos e depois conduziram o homem, que apresentava ferimentos considerados graves, ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Conforme informações da GMA, o suspeito já possui passagem por roubo, e quando tiver alta hospitalar será levado à Delegacia de Polícia Civil, para as providências necessárias.

Foto: divulgação