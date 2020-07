Homem que faleceu em condomínio no Costeira tinha COVID

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) confirmou nesta quarta-feira, 1º de julho, que o resultado do teste do homem que faleceu em casa, no Condomínio Villagio Ferrara, no bairro Costeira, demonstrou que ele estava mesmo com o novo coronavírus.

V.A.M., 52 anos, faleceu no apartamento em que residia junto com os pais no dia 23 de junho. Ele e os familiares estariam sob recomendação de isolamento domiciliar por terem apresentado sintomas mais brandos de síndrome gripal.

Segundo o que se informou naquela oportunidade, V.A.M. teria ido dormir e não acordou mais. Como era um caso que vinha sendo monitorado pela SMSA, a equipe de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura colheu amostras para testagem do homem, sendo que o resultado só ficou pronto nesta quarta-feira. A informação de que ele é a sétima vítima fatal de COVID em Araucária deve passar a integrar o boletim epidemiológico do Município a partir de hoje ou amanhã (2).