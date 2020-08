Homem que foi baleado no Campina da Barra morre no hospital

O servente Andrei Cationi, 33 anos, que foi baleado na noite desta quinta-feira, 27 de agosto, na rua Crisântemo, bairro Campina da Barra, morreu na madrugada desta sexta-feira, 28, no Hospital Cajuru. Ele chegou a ser socorrido pelos socorristas e médicos do Siate e do Samu, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Andrei levou três tiros na região da cabeça e um no tórax.

A mulher que estava com ele, Ana Paula Souza Aragão, 25 anos, foi atingida por dois disparos, sendo um no tórax e outro no abdômen, e morreu no local do crime. As investigações sobre o duplo homicídio ficarão a cargo da Delegacia de Araucária.

Foto: Marco Charneski