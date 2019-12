Homem quer encontrar familiares que não vê há 15 anos

Isaque Tomé Gonçalves era morador de Araucária e há cerca de 15 anos mudou-se para São Paulo, por conta de um trabalho. Seus familiares permaneceram na cidade, mas o tempo foi passando e ele acabou perdendo o contato com todos eles. Durante anos vivendo sozinho, casou-se com uma mulher há cerca de seis anos e foi ela quem percebeu que o marido andava triste por nunca mais ter visto sua família. “Ele sempre foi muito descuidado, nunca se interessou em buscar seus parentes, mas eu acabei convencendo ele a fazê-lo. Primeiro tentamos via Facebook, mas não deu certo, até que conseguimos o contato do Jornal Popular, e decidimos tentar mais uma vez”, comentou Ângela.

Os nomes dos irmãos de Isaque são Ilda Gonçalves dos Santos, Zaqueu Gonçalves dos Santos e Isaias Gonçalves dos Santos, o pai se chama Joaquim Tomé dos Santos e a mãe, possivelmente já falecida, se chamava Enedina Gonçalves. Se alguém tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro dos familiares de Isaque, poderá entrar em contato pelo fone (15) 99824-7174.

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019