Homem recém saído do sistema prisional agride a ex esposa

Na noite de sábado, 8 de agosto, a Guarda Municipal atendeu um pedido de ajuda de uma mulher, cuja filha, moradora da rua Rodolpho Hasselman, no bairro Tayrá, estaria sendo agredida pelo ex marido, que havia recém saído do sistema prisional. A equipe esteve no endereço e deu voz de abordagem ao agressor, mas este não atendeu a ordem, e como estava muito violento, a GM precisou fazer uso progressivo e diferenciado da força para contê-lo.

A vítima relatou ter levado socos na face e no abdômen, além de ouvir vários xingamentos. Apesar de não ter lesões aparentes, a mulher reclamou de muita dor. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis ao caso.