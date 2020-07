Homem rouba farmácia e posto de combustíveis e é preso pela GM

Um homem suspeito de ter roubado uma farmácia e um posto de combustíveis, ambos localizados na avenida Archelau de Almeida Torres, foi preso pela Guarda Municipal na tarde desta quinta-feira, 30 de julho. Com as características do suspeito em mãos, a GM se deslocou, fez buscas pelas imediações do posto, e a poucas quadras do local, conseguiu localizar o suposto autor do roubo. No momento da abordagem, uma testemunha informou que este mesmo indivíduo havia roubado uma farmácia, na mesma avenida.

Os guardas municipais fizeram contato com as vítimas, que confirmaram o assalto ao posto, de onde o suspeito levou a quantia de R$ 300,00, e à farmácia, de onde ele subtraiu R$ 30,00. Na farmácia ele também teria feito ameaças com uma faca. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e deverá responder pelos crimes praticados.