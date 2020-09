Homem se envolve em acidente e foge, deixando o veículo para trás

No sábado, 5 de setembro, por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente ocorrido na rua Sônia Bodziak, no bairro Capela Velha, onde um veículo Fiat Tipo teria colidido com um muro e o condutor teria fugido do local. A equipe foi até o endereço indicado pelo solicitante e verificou que o veículo estava parado no meio da via, com a roda dianteira direita quebrada e com a traseira batida, porém, não conseguiu localizar o local de impacto.

Diante disso, checou as placas do carro no sistema, e constatou que o mesmo apresentava pendências. O guincho do Departamento de Trânsito foi acionado e o veículo foi recolhido ao pátio da 2ª Cia da PM, para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1229 – 10/09/2020