Homem tenta agredir familiares e ele é quem sai machucado

Uma mulher acionou a Polícia Militar na madrugada de sexta-feira, 14 de agosto, alegando que seu irmão estava agressivo e violento, tentando bater em seus familiares. A equipe, com apoio de outras viaturas, compareceu na rua Delegado Geraldo Bernardi, no bairro Campina da Barra, juntamente com uma ambulância do SAMU, e prestou atendimento ao suposto agressor.

Segundo a PM, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e contou que havia caído e se machucado. Com ferimentos na região da cabeça, ele foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020