Homem tenta estrangular a esposa na frente dos filhos

Na noite de sexta-feira, 11 de setembro, vizinhos de um casal residente na rua Silvio Cantele, no bairro Capela Velha, acionaram a Guarda Municipal após ouvirem gritos desesperados de crianças. A equipe rapidamente se deslocou até o endereço e se deparou com a mulher do lado de fora da casa, pois já havia conseguiso se desvencilhar das agressões do esposo.

Ela informou que o homem chegou embriagado e começou a agredi-lá, tentando esgana-lá na cama, quando os filhos, ao verem a cena, pediram socorro. O agressor foi abordado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou detido para as providências cabíveis.