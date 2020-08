Homem tenta matar outro a pedradas em Lagoa Grande e é preso pela PM

Uma tentativa de homicídio foi registrada neste domingo, 2 de julho, na área rural de Lagoa Grande. A 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária recebeu uma ligação anônima, informando que um homem suspeito de ter tentado matar outro com uma pedrada estaria escondido em um terreno de uma casa, e esta ficaria ao lado de um matagal. Equipes foram até o endereço, que era de difícil acesso, localizado em uma via rodeada por um matagal, propício como rota de fuga. Quando o suspeito percebeu a chegada das viaturas, entrou na casa e tentou acessar uma janela que dava para os fundos do terreno, mas a tentativa de fuga foi frustrada por um policial, que já o aguardava do lado de fora. A PM então entrou na casa e abordou o suspeito.

Na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, mas quando indagado sobre o ocorrido, o suspeito confessou ter sido o autor da agressão, cuja vítima foi socorrida e levada a um hospital de Curitiba, em estado grave. Segundo a PM, a discussão teria sido motivada pelo roubo de uma bicicleta, contra um morador da Vila do Sossego. O dono teria ido tirar satisfação com o suposto ladrão, e o agressor teria comprado sua briga e agredido a vítima com uma pedrada na cabeça. Ainda de acordo com a polícia, o autor da pedrada já teria um histórico de agressão e seria um sujeito temido na Vila. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia para providências necessárias. A bicicleta não foi localizada.