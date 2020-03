Horto de Araucária distribui mudas gratuitamente

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), tem uma notícia boa para os moradores que estão interessados em reflorestar ou apenas embelezar o quintal. O Horto Municipal está fornecendo mudas de mais de 50 espécies de árvores nativas, como aroeira, araucária, erva mate, guajuvira, goiaba e pitanga. Serão disponibilizadas 30 mudas por CPF ao ano.

Para fazer a retirada, o morador deve ir até o Horto, portando o CPF, um comprovante de residência e fazer um cadastro. As mudas são sortidas e o cidadão pode escolher entre as espécies nativas produzidas no local.

Nos últimos dois anos foram distribuídas cerca de 189.000 mudas. Para mais informações basta ligar na SMMA no telefone 3614-7480. O Horto Municipal fica na Rua Pedro Czanoski, no Guajuvira, próximo a Igreja Bom Jesus. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h às 16h30 (de segunda a sexta-feira).

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020