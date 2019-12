Idosa de 75 anos esbanja vitalidade ao concluir trilha em morro

Dona Neuza com o neto Pierre, no topo do morro. Foto: divulgação

Aos 75 anos, a costureira araucariense Neusa Souza Belo está cheia de energia e vitalidade e supera, com folga, pessoas com muito menos idade. No sábado, 14 de dezembro, ela acompanhou a família em uma aventura no morro do Araçatuba, que fica a sudeste do Paraná, quase na divisa com Santa Catarina, em Tijucas do Sul, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba. Completou o percurso de 7km, com total de 3h40 para subir e mais 2h30 para descer, e não reclamou do cansaço, conforme contou o neto Pierre.

“Minha vó surpreendeu, foi guerreira, inclusive deixou as filhas para trás na trilha, e ainda pediu que alguém as ajudasse, enquanto isso, seguiu firme na caminhada e não quis que ninguém lhe desse a mão”, disse. Pierre comentou ainda que a avó sempre foi bastante ativa, mas que não costuma fazer este tipo de aventura, apenas em 2012, quando esteve em Israel durante uma excursão com a igreja que frequenta, subiu o Monte Sinai. “É uma pessoa de muita fé, no dia em que fomos para o morro perguntei se estava pronta e ela me respondeu: Tudo posso naquele que me fortalece! (Filipenses 4:13)”, relatou.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1194 – 19/12/2019