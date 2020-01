Idosa é encontrada morta dentro da própria casa, no Guajuvira

Nesta quarta-feira, 22 de janeiro, uma mulher foi encontrada morta dentro do banheiro da sua residência, localizada na rua Estanislau Tadeu Ziolkowski, na área rural de Guajuvira. O Siate foi acionado por familiares para atender uma possível situação de suicídio, mas ao chegar no local, constatou que Teresinha Kloss, 68 anos, poderia ter sido morta por arma de fogo, e não com uma faca, como inicialmente foi relatado.

O filho da vítima relatou aos policiais militares que falou com a mãe horas antes, avisando que iria sair, e nessa hora, conforme afirmou, ela estava no banheiro e disse que iria tomar banho. O esposo também contou à polícia que chegou em casa cerca de uma hora após o filho ter saído, e quando foi procurar pela esposa, ela estava caída no chuveiro, já sem vida.

Segundo os peritos da Criminalística, há indícios de que Teresinha possa ter sido morta por esganadura, além do ferimento na região do tórax. O corpo da idosa foi recolhido pelo IML. A Delegacia de Araucária vai investigar o caso.