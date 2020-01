Idoso morre atropelado ao tentar cruzar a Rodovia do Xisto

Um idoso morreu na tarde deste sábado, 11 de janeiro, quando cruzava a Rodovia do Xisto, no trecho que fica próximo à concessionária da Renault Vip Car.

De acordo com informações preliminares, ele teria 62 anos e estaria acompanhado de uma senhora. Ambos foram atravessar a pista para acessar o bairro Fazenda Velha. No trajeto, ele foi colhido por um veículo Fox, de cor branca.

O Siate e o helicóptero da Polícia Militar foram acionados, sendo que os paramédicos ainda tentaram reanimá-lo, mas sem êxito.