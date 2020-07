Igreja Assembleia de Deus Madureira reúne centenas de fieis na ceia drive thru

Com o templo fechado por conta da pandemia, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, com sede no Jardim Industrial, tem superado o obstáculo do distanciamento, usando a tecnologia e outros meios para poder continuar levando a palavra de Deus aos seus membros. A igreja tem realizado cultos online, e na noite deste domingo, 12 de julho, decidiu inovar ainda mais e realizou a ceia em sistema drive thru.

A iniciativa partiu do pastor presidente Edson Campos. Ele disse que a proposta é manter viva a comunhão, mesmo em tempos de crise, porém, evitando aglomerações, obedecendo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Segundo ele, cada família passou pelo altar montado em frente à igreja e pegou seu kit, sem descer do carro. Todos estavam usando máscaras e álcool gel. Lembrando os elementos da ceia também foram devidamente higienizados. “Foi maravilhoso, e mostrou que a fé pode sim superar os limites”, comentou o pastor.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação