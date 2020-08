Igrejas de Araucária planejam retomada das missas presenciais

Após permanecerem durante meses fechadas para evitar aglomerações, devido à pandemia do novo coronavírus, as paróquias de Araucária planejam a retomada das missas presenciais. Na Paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Costeira, as celebrações com a presença de fieis começaram no final de semana passado, e aconteceram em dois horários: de manhã e à noite. Os bancos no interior da igreja foram demarcados, para que as pessoas respeitassem o distanciamento exigido pelas autoridades sanitárias. Para as próximas celebrações a paróquia já está distribuindo senhas na sua secretaria, que fica na rua Bernardino Lemos, 20. São 110 senhas para cada missa e quem não apresentar a sua no dia da missa, não conseguirá entrar. A paróquia também retomou as celebrações nas quartas-feiras às 15h e nas quintas-feiras, às 19h30.

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, retomará as celebrações presenciais no próximo final de semana. No sábado, 8 de agosto, haverá celebração às 19h, e no domingo, 9, os fieis poderão participar em dois horários: às 8h e 19h. Mas é preciso retirar senha antecipadamente na secretaria da paróquia, que fica na rua Dr. Julio Szymanski, 46, no Centro, pois também haverá limite de apenas 40 lugares em cada horário.

A Paróquia Nossa senhora das Dores, na Vila Angélica, está mais cautelosa e decidiu manter os cultos online, pelo menos até a próxima semana, quando acontecerá uma reunião com as lideranças das capelas, para decidir sobre um possível retorno. Por enquanto, as celebrações continuam sendo transmitidas pelo Facebook da paróquia, aos domingos, às 9h. Nas quartas-feiras a paróquia transmite a missa e novena de Nossa Senhora das Graças, pela Rádio Iguassu. Da mesma forma a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, decidiu manter as missas online, com transmissão ao vivo pelo Facebook todos os domingos, às 9h30.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020