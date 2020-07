Iluminação em LED muda realidade da rua Carlos Hasselmann

A rua Agrimensor Carlos Hasselmann, no bairro Fazenda Velha, está tinindo com as lâmpadas de LED e a nova iluminação decorativa que foi implantada na via. Não há dúvidas de que toda essa luminosidade deva refletir diretamente na maior segurança de quem mora ou tem comércio na região. Segundo a Prefeitura, as lâmpadas foram instaladas em um trecho de cerca de 1,7km, que inclui a rua Carlos Hasselmann (entre a rua Alberto Karas e a rotatória do CSU) e a rua Pedro de Alcântara Meira (entre a rotatória do CSU e a rua Helena Pietryk Kurletto). São cerca de 70 luminárias LED de 240w; instaladas nas laterais. A instalação começou em 4 de julho e deve terminar ainda nesta semana.

A Prefeitura lembrou que a iluminação lateral está sendo feita em vias de grande importância e movimento de pessoas e vias de entrada e saída do município. Já contempla, por exemplo, o trecho da PR 421 (uma das entradas da cidade), a Presidente Costa e Silva, Minas Gerais, Archelau de Almeida Torres, Maranhão, Ceará, Heitor Alves Guimarães e Victor do Amaral. A implantação é uma continuidade no programa de expansão e melhoria da iluminação pública que ocorre, em paralelo, com a troca das luminárias antigas por LED. No quadro urbano, as luminárias LED já são mais de 99%. Na área rural, já passa dos 50%. Para realizar este serviço, a Prefeitura tem empregado recursos da COSIP, que só podem ser utilizados em iluminação pública.

A polêmica “decoração natalina”

A rua Agrimensor Carlos Hasselmann também recebeu uma espécie de iluminação suspensa, que foi alvo de muitas críticas. Trata-se de uma iluminação decorativa, conhecida como ‘snow flake’ ou ‘snow fall’. As lâmpadas foram instaladas na via como teste para avaliar a durabilidade, o consumo e a estética, entre outros pontos.

De acordo com a Prefeitura, o material foi cedido pela empresa para realização do teste, sem qualquer custo para o município. Conforme os resultados que apresentar, será avaliada a viabilidade de a iluminação se tornar definitiva, e a possibilidade de ser instalada em outro ponto da cidade.

