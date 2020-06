Imobiliária Doci é a mais nova opção de negócios imobiliários em Araucária

Ética profissional e transparência são imprescindíveis no mercado imobiliário. Com estes princípios, a Imobiliária Doci iniciou suas atividades em Araucária, visando construir a sua história no mercado imobiliário da cidade, de forma sólida, confiável e duradoura. A empresa traz o conceito do atendimento personalizado, para firmar parcerias e negócios, em uma estrutura aconchegante e moderna. Tudo para permitir que os clientes encontrem o imóvel que procuram e para que muitos também consigam realizar o sonho da casa própria.

“A busca pela excelência é a maneira de crescimento no mercado, sendo assim, vamos procurar atender sempre as necessidades dos clientes, agregando melhores resultados”, destacou o empresário Eliabe Marques, formado em Gestão de Negócios Imobiliários pela UFPR, que é o idealizador e fundador da Imobiliária Doci. Ele traz na bagagem experiências de outras empresas do ramo imobiliário atuantes na região de Curitiba, onde irá aplicar essas metodologias e conhecimentos, para se consolidar no mercado de Araucária.

Segundo ele, a atuação com dinamismo e profissionalismo na prestação de serviços, faz da Imobiliária Doci uma das empresas mais eficientes no mercado imobiliário regional, trabalhando com ética e profissionalismo, buscando grandes oportunidades de negócios, e o melhor resultado aos seus clientes e parceiros. “É com grande alegria que inauguramos a imobiliária Doci, com a melhor perspectiva possível. Araucária é um mercado promissor, por ser um polo industrial importante e contar com grandes empresas renomadas nacionalmente, e agora os moradores da cidade terão a oportunidade de buscar os melhores negócios e praticidade no momento de escolher seu investimento e seu lar”, pontuou.

Inauguração

O evento de inauguração da Imobiliária Doci aconteceu no sábado, 6 de junho, e contou com a presença de familiares, amigos e clientes, porém, todos os cuidados necessários foram tomados por conta da pandemia, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento necessário para garantir a segurança dos presentes.

“Não comemoramos apenas a inauguração, mas também a concretização do primeiro negócio fechado pela imobiliária. É um momento de muita alegria e confiança de que o negócio irá prosperar, e a cidade de Araucária terá uma empresa comprometida em atender com muita responsabilidade os seus clientes”, assegurou Eliabe.

Serviço

A Imobiliária Doci está localizada na Avenida Victor do Amaral, 197, Centro. O telefone e WhatsApp para contato é o (41) 3607-1830. “Venham conhecer nosso espaço, estaremos de portas abertas para atendê-los e realizar negócios”, convida o proprietário.

Galeria de fotos



O empresário Eliabe Marques aposta na consolidação da empresa no mercado araucariense

Inauguração reuniu um grupo seleto de parentes e amigos do empresário, em uma rápida comemoração

A equipe que vai atuar no atendimento ao cliente na recém inaugurada Imobiliária Doci

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020