Início da semana na cidade será seco e ensolarado

Foto: Marco Charneski

Em meio à crise hídrica no Estado, a população aguarda ansiosa pela chuva, contudo, segundo a previsão do Instituto Simepar, mais uma semana ensolarada começa hoje em Araucária. A expectativa é de que os termômetros na cidade alcancem os 26°C ao longo dos próximos dias, sem nenhuma probabilidade de chuvas.

Nesta segunda-feira, 18 de maio, apesar da manhã gelada e do sol tímido, a temperatura começará a subir a partir da tarde, alcançando os 26°C. Na terça-feira, 19, o tempo seguirá firme no município, com mínima prevista de 10°C e máxima de 24°C, sem chances de chuvas. A quarta-feira, 20, permanecerá igual aos dias anteriores. Os termômetros chegarão aos 25°C durante a tarde, sem probabilidade de chuvas e com a umidade relativa do ar na casa dos 48%.