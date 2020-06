Inquilinos caloteiros dão no pé sem pagar o aluguel

A dona de um imóvel locado, que fica na rua Celeste Zeni Cantador, no bairro Fazenda Velha, acionou a Polícia Militar na sexta-feira, 19 de junho, após perceber que a porta da casa do inquilino estava aberta e não havia movimentação no seu interior. Ela percebeu isso quando saiu para trabalhar, por volta das 5 horas da madrugada. E quando retornou, por volta das 18 horas, a porta continuava aberta.

Então ela decidiu chamar a PM porque acreditava que a residência tinha sido furtada e que poderia haver alguém escondido lá. A equipe foi até o locaL e com autorização da dona do imóvel, entrou na casa, mas não havia ninguém. A porta apresentava sinais de arrombamento, e a mulher teria dado pela falta de uma televisão. Ela suspeitou que seus vizinhos haviam fugido, já que estão devendo aluguel há vários meses. A PM orientou a mulher para que se os inquilinos não retornassem, procurasse os meios legais para retirar os pertences deles do local, ou ainda a Delegacia de Polícia, caso voltassem a aparecer e ela desse falta de outros pertences.

Publicado na edição 1218 – 25/06/2020