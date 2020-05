Inscrições para concurso da Polícia Civil vão até 2 de junho

As inscrições para o Concurso 2020 da Polícia Civil vão até as 17h do dia 2 de junho. A instituição está com 400 vagas abertas, sendo 300 para o cargo de investigador, 50 para delegado e 50 para papiloscopista.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, onde também pode ser encontrado o edital do certame com o conteúdo programático e fases da seleção. O calendário previsto no edital está mantido e não sofreu nenhuma alteração.

A prova da 1ª fase para delegado ocorrerá no dia 26 de julho em Curitiba. No mesmo dia, acontecerão as provas da 1ª e 2ª fase para investigador e papiloscopista, também na capital paranaense. O restante do calendário está no edital do Concurso 2020.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na rede bancária ou nas casas lotéricas, respeitando o horário de compensação bancária, até o dia 3 de junho.

A inscrição para o cargo de delegado custa R$ 200, para papiloscopista e investigador o valor é de R$ 120.

Texto: Agência de Notícias do Paraná