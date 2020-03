Inscrições para o Concurso de Oratória nas Escolas já estão abertas

A 9ª edição do Projeto Oratória nas Escolas, realizado pela JCI Araucária, está com as inscrições abertas até o dia 27 de março, para os alunos dos 8° e 9° anos das escolas públicas e privadas do município. O concurso, que vem se tornando uma tradição na cidade, é gratuito e conta com a participação de inúmeros voluntários e apoiadores.

Ter uma boa oratória abre portas e ajuda a vencer o medo de se falar em público. Durante as aulas do projeto, algumas técnicas são ensinadas aos jovens, com o objetivo de auxiliá-los a conquistar a atenção dos ouvintes e até mesmo a convencer terceiros sobre suas idéias, através de uma argumentação segura. O tema abordado neste nono ano de concurso é, “Com Valores Minha Vida Tem Sentido”.

Serviço

As informações para os estudantes que desejarem participar do concurso podem ser encontradas na secretarias das escolas ou pelo Whatsapp (41) 99773-4770. Para os interessados em patrocinar e apoiar o projeto o contato é o (41) 99290-2132.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020