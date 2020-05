Instabilidade no sistema do Estado compromete entrega do “Cartão Comida Boa”

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), esclareceu por meio de um comunicado na tarde de ontem, 19 de maio, que o atendimento de entrega do “Cartão Comida Boa”, do Governo do Estado, tem enfrentado dificuldades devido à instabilidade no sistema de informática do Estado, e por isso, atendimento tem apresentado demora.

A PMA explica ainda que montou uma força tarefa para garantir o melhor atendimento aos moradores, mas o atendimento tem enfrentado dificuldade por essa instabilidade no sistema. Na terça-feira,19, por exemplo, há informação de que o sistema funcionou por apenas 40 minutos durante toda a manhã. Outros municípios também estão na mesma situação de dificuldade com a entrega dos cartões.

A Prefeitura pede a compreensão dos moradores sobre este momento e ressalta que tem buscado meios com o Estado para que o máximo de pessoas possam ser beneficiadas.

Texto: PMA

Foto: Freepick