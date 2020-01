Instituto MRV distribui kits escolares em várias cidades

Com intuito de proporcionar a transformação social por meio da educação, o Instituto MRV, organização sem fins lucrativos criada pela MRV, realiza anualmente a entrega de kits escolares para os filhos dos colaboradores da empresa. Este ano, o projeto “Seu filho, Nosso futuro” distribuirá ao longo do mês de janeiro, em 116 cidades, mais de 5.200 kits com mochila, cadernos, lápis, estojo, régua, apontador, borracha, entre outros itens. No Paraná, os kits vão beneficiar cerca de 295 crianças e adolescentes de Curitiba, Araucária, Cambé, Londrina, Maringá e São José dos Pinhais.

“Acreditamos no poder transformador da educação e por isso, apoiamos os colaboradores compartilhando com eles o investimento na educação de seus filhos. O Seu filho, Nosso futuro é um projeto já tradicional realizado pelo Instituto MRV e sabemos o quanto esse benefício contribuí com o orçamento doméstico”, comenta Eduardo Fischer, presidente do Instituto MRV.

