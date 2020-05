Intervenção artística tenta conscientizar sobre uso de máscaras

O jornal O Popular e a Senhores Furtados Cia de Teatro realizaram na manhã desta terça-feira, 5 de maio, uma intervenção artística na tentativa de conscientizar a população local que precisa sair as ruas neste período de pandemia. A ação contou com o apoio da Funerária Santa Rita e da Império Locações, além da Guarda Municipal.A ação buscou conscientizar as pessoas para que, já que tiveram que sair de casa, utilizassem máscaras e mantivessem o distanciamento social. Além disso, foram distribuídos ao longo do percurso máscaras de TNT para moradores que não as estivessem usando.Importante destacar também que antes de iniciar a ação, o caixão foi higienizado, os atores utilizaram máscaras e luvas.📷 @marcocharneski @emanoeldsfotografia @jesterfurtado @ciasenhoresfurtados @imperiolocacoesaraucaria …#opopular #araucaria #coronavirus #acao #consientizacao #prevencao #mascaras #saude