Jardim Alvorada promoverá evento para mulheres

A comunidade do Jardim Alvorada está preparando uma programação especial para comemorar o Dia da Mulher (8 de março), que contará com café da manhã e lanche da tarde, aula de zumba, palestras e entrega de brindes. O evento, que tem a parceria da empresa Cocelpa, acontecerá na quinta-feira, 5 de março, a partir das 8 horas, na sede da associação de moradores, que fica na rua Aleixo Trauczynski, 141. A participação para as mulheres do bairro será gratuita.

Às 8 horas será servido um café da manhã caprichado, às 10 horas haverá entrega de brindes para as participantes e em seguida todas poderão brincar e se exercitar na aula inaugural de zumba. No período da tarde serão realizadas duas palestras: a primeira às 13 horas, com Cecília Folador de Azevedo, psicóloga e consultora pós-graduada em Psicanálise e especialista em Orientação Profissional e Planejamento de Carreira Coach. Às 13h30 a palestra será com a consultora de estilo Liege Dorow.

No horário das 14 às 16h30, as mulheres terão um momento de beleza, e em seguida vão saborear um delicioso lanche. Na sequência acontece o encerramento, com entrega de flores para as participantes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1201 – 27/02/2020