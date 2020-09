Jardim Panamericano I pede mais atenção do poder público

Lixo e ruas sem asfalto são as principais queixas dos moradores. Foto: Marco Charneski

No Jardim Panamericano I, os moradores estão cobrando obras de asfalto, calçadas e serviços de limpeza, já que há muito lixo nas ruas. Eles questionam o porquê de o bairro, que é pequeno quando comparado aos demais, ter sido esquecido. “Todos os demais bairros aqui das redondezas estão bem pavimentados e cuidados, por que o nosso não recebe nada de melhorias?”, questionou um morador. Entre as ruas citadas por eles estão a Paulo Lucio Zimermann, Rouxinol (que dá acesso ao bairro) e Pedro Raphael Franceschi.

“O Jardim Panamericano I está totalmente abandonado pelo poder público. Eu tenho acompanhado a gestão atual, e dá pra ver que a cidade tem avançado bastante nesse sentido, mas não entendemos como nosso bairro ainda está nessas condições. Se olharmos a 200 metros do nosso bairro, veremos todas as ruas com calçadas, meio fio, mas nossas ruas continuam precárias. Inclusive em frente da minha casa tem uma área de preservação ambiental, mas está parecendo um lixão público”, denunciou outro morador.

A Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que no Jardim Panamericano está sendo elaborado projeto para executar o asfalto e as calçadas. A curto prazo, será feita a manutenção no pavimento. Sobre o lixo, a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) informou que coleta de lixo comum e de materiais recicláveis ocorre normalmente. É importante destacar que a região do Panamericano foi contemplada, em abril deste ano, com uma ação do Programa Bairro Limpo, que coleta resíduos volumosos como sofás, colchões, móveis, madeiras, fogões, geladeiras e TVs.

A coleta desse tipo de material é gratuita e agendada. Basta o morador entrar em contato com a SMMA pelo telefone 3614-7480. A exceção é a destinação dos materiais de resíduos de construção. Por lei, cabe a quem produziu dar o destino correto, sob risco de ser notificado. Se o resíduo for de construção, a SMMA pode orientar o morador sobre como proceder dentro do que prevê a lei.

