Jatobá participará de amistoso no domingo

A equipe sub17 do Jatobá vai participar de um amistoso contra o time do Contenda no próximo domingo, 2 de fevereiro, às 11h, no campo municipal daquela cidade. O jogo valerá como um treino preparatório para a Taça Paraná, que começa em maio. A equipe será comandada pelo técnico Fernando.

O Jatobá também vai iniciar os treinos das crianças na próxima segunda-feira, dia 3, sob o comando do técnico Zeca. Ainda há vagas para quem quiser participar, é só comparecer em um dos treinos, que acontecem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 15 às 17 horas ou entrar em contato com o Tavares, pelo fone 99922-1813 Poderão participar atletas nas categorias sub-9, sub-11 e sub-13.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020