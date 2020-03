A JCI Araucária decidiu colaborar com a luta que o país vem travando contra a pandemia do Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Por isso, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, governo do estado e da Prefeitura, adiou o projeto Oratória nas Escolas.

Todas as atividades do projeto estão suspensas, e assim que a situação se normalizar, a JCI vai divulgar as novas datas das inscrições.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1204 – 19/03/2020