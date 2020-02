Jogos da Liga Ouro Fut 7 seguem bem disputados

Os jogos da Liga Ouro Fut 7, competição organizada pela RM Sports, seguem bastante disputados. Na rodada de domingo, 2 de fevereiro, foi registrada apenas uma goleada, ao contrário dos jogos da estreia, quando a maioria das partidas teve chuva de gols. O Real Araucária venceu o SC Alambique por 5X3, o Máfia do Boi ganhou do Arvoredo por 4X2, AFFA Figas venceu o Resenha por 4X1 e o United City ganhou do RB Araucária por 5X2.

Ainda na rodada o Juventus Sergipana e o Quinta Categoria empataram em 2X2 e na prorrogação o Quinta ganhou de 1X0. EC Bullets venceu a Turma do Bairro por 3X1, Galáticos Curitiba venceu o Liverpoll por 4X2, Unidos da Vila ganhou do Raça Negra por 5X4. E tem mais: o Juventus FC ganhou do América por 4X2, o Desportivo Tekna goleou o Fran FC por 8X2, Boteko do Panda ganhou do Milão por 5X3 e o Geração 2000 venceu o Star Fut7 por 5X3.

Segundo o organizador Rodrigo Marins, nesta rodada foi feita a primeira transmissão ao vivo por um canal de comunicação, a RTV VAZ, no Facebook e no Instagram. “O jogo transmitido foi entre o Unidos da Villa e o Raça Negra, que terminou em 5×4 para a equipe do Unidos. Foi a primeira de uma estratégia de marketing para promover ainda mais a competição”, comentou Rodrigo. Ainda de acordo com ele, as duas primeiras rodadas foram marcadas pela disciplina dos times, demonstrando que o foco é jogar e não promover confusão.

Classificação

Com os resultados das duas rodadas, o Boteko do Panda assumiu a liderança da Chave A com 6 pontos, seguindo pelo Geração 2000 também com 6, Galáticos Curitiba e Milão com 3, e sem pontuar estão os times do Star Fut7 e Liverpool. No Grupo B o United City Fut7 assume com 6 pontos, seguido pelo Desportivo Tekna e AFFA Figas com 6 e Resenha em 4º, mesmo sem pontuar por ter sofrido menos gols, e as equipes RB Araucária e Fran FC seguem sem pontuar.

Na Chave C o Unidos da Vila está em 1º com 6 pontos, seguido pelo SC Alambique com 3, Raça Negra e Real Araucária SC com 3 também. Quinta Categoria tem 2 pontos e Juventude Sergipana apenas um. Na Chave D o Máfia do Boi está com 6 pontos e em 1º na classificação, seguido pelo EC Bullets, Juventus FC e Turma do Bairro, também com 6, Arvoredo e América não pontuaram ainda.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020