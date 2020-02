Jogos equilibrados prevaleceram na rodada da Liga Ouro Fut 7

A quarta rodada da Liga Ouro Fut 7, realizada nos dias 15 e 16 de fevereiro, foi marcada pelo equilíbrio das equipes em quadra. Dos 12 jogos, apenas dois tiveram placares mais elásticos: o Fran FC venceu o RB Araucária por 7X1 e o United City Fut 7 ganhou do Resenha FC por 8X2. Nas demais partidas, o Boteco do Panda fez 5X3 em cima do Galáticos Curitiba, SC Alambique venceu o Unidos da Vila por 1X0, EC Bullets e América empataram em 2X2 (ponto extra para o Bullets), Juventus FC marcou 3X2 no Quinta Categoria.

Ainda na rodada, o Raça Negra ganhou do Juventude Sergipana por 2X1, Turma do Bairro venceu o Arvoredo FC por 5X2, Geração 2000 fez 2X1 no Milão, Desportivo Tekna e AFFA Figas empataram em 1X1 (ponto extra para o Desportivo), Star Fut7 ganhou do Liverpool por 4X3.

Até este momento da competição, os times que lideram as chaves são o Boteco do Panda (Grupo A), Desportivo Tekna (Grupo B), Unidos da Vila (Grupo C) e EC Bullets (Grupo D).

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020