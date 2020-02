Jojo Rabbit e Aves de Rapina chegam às telonas

Tratar de assuntos como movimentos sociais e política nas telonas, requer grandes talentos envolvidos em suas produções, pois as chances de que a produção seja vista de forma negativa pela crítica e pelos expectadores é grande. Nesta semana de estreias, “Jojo Rabbit”, dirigido por Taika Waititi, e “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa”, da Warner Bros, buscam tocar em assuntos polêmicos, mas de forma irreverente e atual.

Os duros anos do holocausto deixaram marcas permanentes na história da humanidade, portanto, corriqueiramente são produzidos filmes onde esse período é retratado de forma violenta e sentimental. No entanto, inspirado em longas como “O Grande Ditador”, de Charlie Chaplin e “A Vida é Bela”, de Roberto Benigni, “Jojo Rabbit” chega com uma proposta diferente, que apesar de ousada, referencia os clássicos de forma sensível, mas sem deixar a comédia de lado.

O diretor Taika Waititi, conhecido por seus filmes de terror e pelo toque de humor ácido presente em seus trabalhos, encara, junto de Scarlett Johanson, Sam Rockwell e o estreante Roman Griffin Davis, a árdua tarefa de trazer uma história emocionante, mas do ponto de vista de uma criança nazista. Sem deixar as piadas e o primor técnico de lado, o longa possui uma identidade forte, sendo autêntico, conseguindo se destacar de outros produtos parecidos. Apesar de sua narrativa ser pautada no conflito bélico mais popular de todos os tempos.

Leia a sinopse

Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Veja o trailer

“Fantabuloso”, esse é o termo que, além de estar presente no título do filme, está sendo usado pela crítica para elogiar o mais novo filme do universo DC na Warner Bros. Protagonizado, dirigido e roteirizado por mulheres, o longa consegue superar as expectativas em diversos quesitos, se tornando mais um sucesso do estúdio.

Com cenas de ação bem executadas, narrativa amarrada e entrosamento entre os personagens, “Aves de Rapina” propõe ao expectador uma aventura divertida e consciente, abordando, mas não de forma panfletária, o feminismo e a outros ainda mais profundos de forma sutil. Apesar da falta de confiança do grande público, o filme é competente em todos seus quesitos e sem dúvida ganhará sequencia.

Leia a sinopse

Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Veja o trailer

Foto: divulgação