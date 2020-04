Jovem cantor araucariense cria canal no YouTube para ajudar os pais

Conquistar objetivos é um desafio em qualquer carreira, e na internet não seria diferente. João Daniel, de 27 anos, morador do bairro Capela Velha, pertence a uma família humilde, que sempre passou por muitas dificuldades ao longo dos anos. Determinado a mudar de vida e ajudar os pais, o jovem, que canta desde pequeno, decidiu mostrar todo o seu talento e carisma para o mundo, com vídeos no YouTube.

João Daniel é conhecido nos bares, lanchonetes e casas de shows do município por sua carreira como músico, tendo participado até mesmo do programa Ídolos, há alguns anos. Vendo o cenário musical esfriar, o artista decidiu se adiantar, criando um canal na plataforma para divertir, divulgar e entreter seu público.

“Comecei faz duas semanas. A ideia é criar um conteúdo bem leve, com vlogs, desafios e coisas assim”, explica o cantor. Ganhador do prêmio destaque no ano passado, João afirma que tudo que faz é pelos pais, não pela fama. O pai do jovem é paraplégico há 11 anos e por isso depende muito da atenção da família. “Toda ajuda é bem-vinda, com esse canal vou garantir uma renda extra e levar diversão para quem me acompanha”, diz João.

Serviço

O canal do cantor é https://www.youtube.com/channel/UC4DiHHItCyTkTKHlOp6m4ug, e para contratações o telefone é (41) 99593-3056.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020