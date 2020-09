Jovem de 18 anos morre afogado na Represa do Passaúna

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Foi encontrado na manhã de domingo, 27 de setembro, o corpo de um jovem de 18 anos que havia se afogado na Represa do Passaúna na tarde de sábado, 26. Segundo informações, Ryan Pablo Cordeiro estava na companhia de amigos, quando tentou atravessar um “braço” da represa, na altura da rua Centenário, próximo à Igreja São Miguel, mas não conseguiu e acabou se afogando.

As buscas pelo corpo começaram logo após o afogamento, com apoio da Guarda Municipal de Araucária, mas a noite caiu e foi preciso interrompê-las. No comecinho da manhã de domingo, os trabalhos foram retomados e, finalmente, o corpo de Ryan foi achado. Segundo a GM, com o calor intenso do final de semana, muitas pessoas foram se refrescar nas represas do Passaúna e Rio Verde, e precisaram ser orientadas a deixar os locais, onde é expressamente proibido nadar, devido ao perigo de afogamento.