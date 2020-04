Jovem é assassinado no meio da rua durante a madrugada

O jovem Maycon Willian Stresser de Souza, 20 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira, 31 de março, por volta das 2h50, na rua João Luczyszyn, no bairro Capela Velha. Um popular chamou a Polícia Militar, dizendo que tinha ouvido cerca de quatro disparos de arma de fogo naquela rua. Quando a equipe chegou no local, Willian estava caído no chão, alvejado na região do abdômen, e populares tentavam reanimá-lo. As testemunhas relataram ainda que a vítima teria corrido até os fundos de uma residência onde morava com o pai, antes de ser alvejado.

Willian recebeu os primeiros socorros do Siate, e ainda na viatura foi atendido pelo médico do Samu, que após várias tentativas de reanimação, constatou o óbito. O corpo foi levado até o necrotério do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde seria recolhido pelo Instituto Médico Legal.

A PM solicitou apoio do Copom para fazer buscas dos possíveis autores. Ninguém soube relatar qual o motivo do crime, nem a possível autoria ou mesmo a rota de fuga dos autores. No local do crime foram encontrados cinco estojos deflagrados de munição 9mm, mais duas munições de mesmo calibre intactas. O celular da vítima não foi localizado. Todo o material recolhido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária, que passa a investigar o crime.

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020

Foto: divulgação