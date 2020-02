Jovem é baleado dentro de um bar no Costeira e seu estado de saúde é gravíssimo

A madrugada desta quinta-feira, 6 de fevereiro, foi violenta para os lados do bairro Costeira. Um jovem de 23 anos foi baleado no interior de um bar localizado na rua Isidoro Ksiazkiewz, no bairro Costeira, e ficou em estado gravíssimo. Testemunhas chamaram a Polícia Militar, dizendo que no local foram ouvidos vários disparos de arma de fogo. No local a equipe encontrou a vítima caída no chão, com diversas perfurações no tórax, nos braços e demais partes do corpo.

O Siate foi acionado, prestou os primeiros socorros e conduziu o jovem para um hospital de Curitiba. Ele ainda estava consciente e relatou aos policiais que foi alvejado, mas não soube dizer o motivo. De acordo com testemunhas, um veículo Palio prata teria parado na via ao lado, um sujeito teria desembarcado, vindo em direção à vítima e efetuado os disparos, provavelmente usando um pistola 9mm. No local do crime a PM também encontrou 12 estojos e 2 projéteis de calibre 9mm, que foram entregues na Delegacia de Polícia de Araucária para providências cabíveis.

Foto: Marco Charneski