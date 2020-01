Jovem é esfaqueada pelo ex-companheiro na frente dos filhos

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de janeiro, mais um caso triste de violência doméstica foi registrado em Araucária. Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na frente dos filhos, no Jardim Arvoredo. Populares acionaram o Siate, que socorreu a vítima e a encaminhou em estado grave para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ela sofreu golpes na cabeça e na região do abdômen.

Embora estivesse bastante ferida, a vítima ainda conseguiu falar com os guardas municipais e disse que o autor das agressões era seu ex-marido, que teria fugido logo após feri-la. Segundo informações, o ataque aconteceu na frente dos dois filhos do casal, um bebê e outro de cerca de três anos, que posteriormente foram atendidos pelo Conselho Tutelar. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.