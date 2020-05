Dois jovens, aparentemente embriagados, foram presos pela Guarda Municipal na madrugada desta sexta-feira, 29 de maio, após apedrejarem uma casa na Avenida independência, no bairro Campinas das Pedras.

No local, as equipes Comando e Apoio Alpha conversarem com o proprietário do imóvel, que passou as características dos indivíduos. As guarnições conseguiram encontrar os dois ainda na mesma rua. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia, para as providências necessárias.

Foto: divulgação