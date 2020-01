Jumanji: Próxima Fase estreia nas telonas

Foto: divulgação

Ter o nome de Dwayne Johson em um longa, é quase um sinônimo de sucesso imediato. Jumanji: Bem-vindo à Selva, foi uma grata surpresa cinematográfica em 2017, conquistando um recorde nas bilheterias, portanto, uma sequência era mais do que esperada. Jumanji: Próxima Fase, estreia prometendo ainda mais diversão e aventura, tanto para os espectadores mais nostálgicos, quanto para quem ainda não conhece a franquia.

Segundo a crítica, o novo filme consegue manter um bom ritmo, e faz jus ao nome, pois realmente consegue elevar o nível de diversão, contando com um time certeiro na comédia, desenvolvimento e uma ótima sintonia entre os personagens.

O longa se passa um ano após os acontecimentos do filme anterior, trazendo novamente o grupo de amigos de game hiper-realista. A novidade é que novos, e também velhos conhecidos da franquia, ganham às telas, engrandecendo a trama, acrescentando fôlego ao enredo. Mesmo com um roteiro mais fraco, se comparado ao antecessor, as sequências de ação e o time cômico estão impecáveis, junto de seu time de protagonistas, que com certeza irão ganhar atenção do público.

Leia a sinopse

Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo, o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser’Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Veja o trailer