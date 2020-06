Junho começa com chuva em Araucária

Em função de uma frente fria que vem se formando no oceano, as chuvas voltarão ao município durante os próximos dias. Segundo o Instituto Simepar, o mês de junho começa chuvoso para o alívio dos araucarienses.

Hoje, 1° de junho, a máxima não passará dos 18°C, e a chuva promete aparecer a partir das 15h. Na terça-feira, 2, a expectativa é de que as pancadas de chuva surjam desde as primeiras horas do dia, a mínima prevista é de 12°C e máxima de 15°C. Já na quarta-feira, 3, o sol volta a Araucária, levando embora as nuvens carregadas, mas não o friozinho, os termômetros ficarão próximos dos 12°C pela manhã e chegarão aos 17°C durante a tarde.

Foto: Marco Charneski