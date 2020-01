La Taverna tem duas super atrações neste final de semana

Pra quem já estava com saudades de um dos ambientes mais acolhedores de Araucária, temos uma boa notícia: La Taverna Lounge Bar abre sua temporada 2020 neste final de semana.

E para começar bem, nesta sexta-feira, 10 de janeiro, tem show com Willian Nascimento a partir das 20h. A entrada custa R$ 20 com open narguile.

Já no sábado (11), o show é com Fernando Netto, a partir das 20h. A entrada custa R$ 10.

Onde fica?

Se você ainda não conhece a La Taverna, anote aí o endereço do estabelecimento: Rua São Vicente de Paulo, 813, Centro, um pouco à frente do cruzamento com a Manoel Ribas.