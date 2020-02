Ladrão de carro é preso em cerco montado pela Guarda Municipal

Na noite de quarta-feira, 26 de fevereiro, por volta das 19h30, a Guarda Municipal de Araucária recebeu a informação de que havia acontecido um assalto em uma mercearia no bairro Campina da Barra. Imediatamente as viaturas fizeram um cerco, e uma equipe se posicionou na rua Costa e Silva, antes da ponte que faz a divisa com o bairro Caximba, em Curitiba.

O veículo modelo Cobalt, que foi tomado em assalto, passou pela viatura quase colidindo e perdeu o controle da direção, assim que passou a ponte do Rio Barigui. O motorista bateu em um carro estacionado na via, capotando na seqüência. Dessa forma os guardas prenderam o condutor e o encaminharam para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, para as providências cabíveis.