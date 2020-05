Ladrão trapalhão é rendido por funcionários de farmácia

Na madrugada de terça-feira, 19 de maio, uma equipe da Guarda Municipal foi acionada para atender um roubo em uma farmácia localizada na avenida Victor do Amaral, no Centro. No local, um homem que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi rendido por funcionários após ter roubado uma quantia em dinheiro do caixa e ter feito ameaças à funcionária.

A equipe prendeu o suspeito e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil, para providências cabíveis. A GM também recomendou que a atitude tomada pelos funcionários não é recomendada. Já que geralmente os marginais não praticam as ações criminosas sozinhos, e isso eleva o risco de perigo.

