Ladrões fazem a limpa em empresa no Thomaz Coelho

Por volta das 8h50 de segunda-feira, 27 de janeiro, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto qualificado na rua Francisco da Costa Pina, no bairro Thomaz Coelho. A equipe foi até o endereço e o responsável pelo local informou que quando fechou o barracão, por volta das 18 horas de sexta-feira, 24 de janeiro, não havia mais ninguém. Porém, na segunda-feira, 27, quanto retornou, por volta das 7 horas da manhã, se deparou com o cadeado do portão arrombado.

O solicitante relatou ainda que, no interior do terreno, também encontrou o portão do compartimento do gás e do compressor de ar arrombados. O compressor de ar e dois botijões de gás p45 haviam sido roubados. O responsável por outro barracão no local, chegou e disse que também deu falta de um veículo Renault Kangoo branco, além de diversas ferramentas e pertences. A PM realizou patrulhamento nas proximidades do local, porém, os objetos e veículos não foram localizados.

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020