Ladrões invadem empresa, rendem o vigia e arrombam o cofre

Por volta das 7 horas da manhã de domingo, 29 de outubro, o vigia de uma empresa localizada no bairro Thomaz Coelho acionou a Polícia Militar para comunicar um roubo. Ele contou que fazia uma ronda próximo à meia noite de sábado, quando foi abordado por dois homens armados com pistolas no pátio da empresa e rendido. Disse ainda que os bandidos o amarraram, o levaram pro banheiro, e depois foram até o escritório, onde conseguiram localizar e arrombar o cofre, usando uma ferramenta.

O vigia não conseguiu precisar com exatidão o tempo que os meliantes ficaram na empresa, mas calcula que tenham deixado o local por volta das 6 horas. Percebendo o silêncio, ele conseguiu se livrar das amarras e chamar a PM. No local a equipe constatou que o escritório e outros departamentos da empresa estavam todos revirados, mas o vigia não soube dizer o que teria sido roubado. Os ladrões não foram localizados.

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020