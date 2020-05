Líder do PCC morre em confronto com a Rone no bairro Campina da Barra

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná localizou o endereço de Alberto Raimundo, 33 anos, líder da Facção Criminosa PCC: o foragido estava em uma casa na rua Pedro Martins, no bairro Campina da Barra. Na manhã desta terça-feira, 5 de maio, policiais da Rone/Bope estiveram no endereço, mas quando chegaram em frente à casa, o suspeito estava saindo, sacou uma pistola e efetuou disparos contra a equipe, que revidou. O Siate chegou a ser acionado, mas Alberto morreu no local.

Além de duas pistolas, na casa os policiais encontraram um veículo C3 clonado com alerta de roubo, parte da carga de um roubo de carga da Receita Federal ocorrido no dia 29 de março, no onde vários indivíduos armados de fuzil roubaram a carga avaliada em mais de 1 milhão de reais. Segundo a PM, Alberto tinha três mandados de prisão, um deles pela participação no assassinato de uma psicóloga do Depen, em um presídio federal, ocorrido em 2017.

A Polícia Científica foi acionada e o Instituto Médico Legal de Curitiba recolheu o corpo de Alberto.

Foto: divulgação