Liga Ouro de Fut 7 entra nas oitavas de final

No próximo domingo, 8 de março, a Liga Ouro Fut 7 entra nas oitavas de final. A partir de agora, as disputas começam a ficar ainda mais acirradas e os times brigam pela classificação. A rodada do último domingo, 1º de março, foi decisiva para a classificação dos 16 times que seguem na competição.

Acompanhe os resultados: Galáticos CTBA 4X2 Star Fut 7, Boteco do Panda 2X1 Geração 2000, Juventus FC 3X0 Arvoredo FC, United City Fut 7 2X1 Desportivo Tekna, RB Araucária 3×0 Resenha FC, Raça Negra 6X2 Quinta Categoria FC, América FC 1X1 Turma do Bairro, Mafia do Boi FC 6X3 EC Bullets, SC Alambique 6X5 Juventude Sergipana, AFFA/Figas 6X5 Fran FC, Milão FC 3X3 Liverpool, Unidos da Vila 5X1 Real Araucária.

Tabela dos próximos jogos

13h – Raça Negra X Galáticos Curitiba

14h – AFFA/Figas X Turma do Bairro

15h – United City Fut 7 X Real Araucária

16h – Máfia do Boi FC X Desportivo Tekna

17h – Boteco do Panda X Milão FC

18h – Unidos da Vila X Fran FC

19h – Juventus FC X EC Bullets

20h – Geração 2000 X SC Alambique

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1202 – 05/03/2020